Biélorussie: les ministres de l’UE ont débattu des sanctions

Trois jours après les directives énoncées par le sommet européen en vue de nouvelles sanctions contre le régime biélorusse, les ministres européens des Affaires étrangères ont procédé à un premier échange d’idées, jeudi, lors d’une réunion informelle (donc sans décision) à Lisbonne. Les sanctions ciblant des responsables du régime, en préparation depuis des semaines, « sont presque prêtes » et seront adoptées par procédure écrite à brève échéance, a indiqué le chef de la diplomatie de l’UE, Josep Borrell.

L’élaboration de sanctions économiques et sectorielles, plus complexes à mettre juridiquement en œuvre, prendra « un petit peu plus de temps ». En théorie, a rappelé Borrell à l’AFP, l’économie biélorusse susceptible d’être visée se résume pour l’essentiel aux exportations de potasse et aux revenus du transit du gaz russe. « Il n’y a pas des masses de secteurs économiques en Biélorussie », a-t-il rappelé en conférence de presse ».