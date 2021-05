Le prince Joachim est diplômé de l’Université d’Harvard

Le roi Albert et la reine Paola ainsi que la princesse Astrid et le prince Lorenz, ses parents, étaient présents à la cérémonie de remise des diplômes.

La princesse Astrid, le prince Joachim et le prince Lorenz. - Belga.

Le prince Joachim de Belgique a reçu jeudi son diplôme de la Harvard Business School à Boston, aux États-Unis. Depuis 2019, le prince y avait entamé un master en administration des affaires.

Le roi Albert et la reine Paola, ses grands-parents maternels, ainsi que la princesse Astrid et le prince Lorenz, ses parents, étaient présents à la cérémonie de remise des diplômes. Cette dernière s’est tenue en visioconférence. « Le Prince, tout comme les 93 autres étudiants de sa section, s’était beaucoup investi dans cette formation très exigeante », assure le Palais Royal dans un communiqué de presse.

« Les enseignants sont comme des chefs d’orchestre, ils poussent les étudiants à réagir, échanger leurs points de vue et leurs expériences. Ce fut un vrai partage de connaissances et je me réjouis de les mettre à profit dans ma future vie professionnelle », s’est exprimé le Prince.