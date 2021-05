Les objectifs chiffrés pour déconfiner le 9 juin sont (quasi) atteints

C’est la bonne nouvelle du jour. Selon les chiffres qui seront publiés vendredi matin par Sciensano, il y a désormais moins de 500 patients atteints du covid dans les services de soins intensifs belges. Ils ne sont plus « que » 491, selon le dernier comptage, clôturé jeudi midi (contre 508 la veille).

C’est plus qu’un cap symbolique qui est franchi : ce seuil de 500 lits était l’un des objectifs fixés par les différents gouvernements pour rendre possible le large déconfinement programmé le 9 juin prochain. Ce critère est donc rempli. Et vu la tendance baissière actuelle, on pourrait même s’approcher des 400 lits occupés d’ici au 9 juin.