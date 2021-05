Concours Reine Elisabeth: Sergei Redkin, un chevalier au service de la musique

Au départ un peu tendu, le candidat russe de 29 ans a une nouvelle fois démontré qu’il était un interprète sensible et doué.

Aîné de cette semaine de finale, le Russe Sergei Redkin (29 ans) possède une incontestable maturité et une expérience qui façonnent sa belle personnalité musicale. En demi-finale, il livrait ainsi un des plus beaux concertos de Mozart de cette session. Un Concerto nº 17 au discours limpide, fluide et nuancé, enivrant mais aussi explosif. Chez Redkin, chaque détail est pensé, apprivoisé et surtout pleinement vécu.

Il faut dire que le pianiste, né le 27 octobre 1991 à Krasnoïarsk (Sibérie), a déjà un certain recul. Formé au Conservatoire Rimski-Korsakov de Saint-Pétersbourg, avec notamment Alexander Sandler, il a poursuivi ses études de composition auprès d’Alexander Mnatsakanian, un des derniers élèves de Chostakovitch, avant de devenir depuis 2017 artiste en résidence à la Chapelle musicale Reine Elisabeth. En 2012, il remportait le concours Maj Lind à Helsinki puis le concours Prokofiev à Saint-Pétersbourg (2013) ainsi la médaille de bronze du Concours international Tchaïkovski à Moscou (2015).