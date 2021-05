Basket: Mons a contrôlé et s’est imposé contre Anvers (75-64)

Si Mons a abordé les playoffs à la 2e place à égalité avec le favori ostendais, c’est parce qu’il cultive les mêmes valeurs collectives et défensives, deux dimensions essentielles dans la conquête d’un titre dont le nouveau porte-flambeau du basket wallon n’a peut-être jamais osé rêver aussi concrètement. Et si la 5e finale de son histoire en D1 ne tient plus qu’à une manche – à arracher idéalement dès samedi à la Lotto Arena pour éviter une belle lundi qui serait pénalisante dès lors que, dans l’autre demi-finale, Limburg ne paraît pas avoir les moyens de la forcer ce vendredi contre Ostende –, c’est parce que Mons est resté fidèle aux principes qui valent au coach Bosnic une prolongation de 3 ans tant il en est le garant.