La sincérité du possible, la repentance qui ne dit pas son nom…

Emu certes, mais maître de lui, Emmanuel Macron a tenu à Kigali le discours du possible. Sur le fil, il a tenté de se maintenir en équilibre entre les attentes des victimes et la grogne des généraux de l’« Empire », essayé de préserver l’honneur de son pays sans trop travestir la vérité historique. Le président Kagame lui a fait « don » non pas de son pardon, mais de sa compréhension. Homme d’Etat, le président rwandais a salué le courage de son interlocuteur et surtout envisagé un avenir commun, fait de meilleure entente et de coopération. Car il sait parfaitement que la dette entre la France et le Rwanda est loin d’être apurée, que l’exercice de vérité n’est pas arrivé à son terme. Tant de documents dorment toujours dans des tiroirs cachés, tant de témoignages oraux devraient encore être récoltés, tant de génocidaires ont trouvé abri en France ou dans les pays voisins…