Syrie: Bachar al-Assad réélu sans surprise, avec 95,1% des voix

Les deux autres candidats ont obtenu 1,5 % et 3,3 % de voix.

Le président syrien Bachar al-Assad a été réélu pour un mandat de sept ans avec 95,1 % des voix, a annoncé jeudi le président du Parlement, Hammoud Sabbagha, à la suite d’un scrutin décrié par l’opposition et les pays occidentaux.

Les deux autres candidats qui se présentaient face à lui, Abdallah Salloum Abdallah, ex-ministre et parlementaire, et Mahmoud Mareï, membre de l’opposition tolérée par le pouvoir, ont obtenu respectivement 1,5 % et 3,3 % de voix.

Dans un pays ravagé depuis 2011 par la guerre, 14,2 millions de personnes ont participé au scrutin, sur les 18,1 millions appelés théoriquement à voter, soit un taux de participation de 76,64 % selon le président du Parlement, qui a annoncé les résultats lors d’une conférence de presse. L’élection s’est déroulée dans les zones contrôlées par le régime, soit deux tiers du territoire, et dans certaines ambassades syriennes à l’étranger.