Colonialisme: l’Allemagne reconnaît «un génocide» en Namibie

L’Allemagne a pour la première fois reconnu vendredi avoir commis « un génocide » contre les populations des Hereros et Namas en Namibie pendant l’ère coloniale et va verser au pays plus d’1 milliard d’euros d’aides au développement.

« Nous qualifierons maintenant officiellement ces événements pour ce qu’ils sont du point de vue d’aujourd’hui : un génocide », a déclaré le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas dans un communiqué saluant la conclusion d’un « accord » avec la Namibie, après plus de cinq ans d’âpres négociations sur les événements survenus dans ce territoire africain colonisé par l’Allemagne entre 1884 et 1915.