Moby Reprise

Rarement musique électro s’est si bien prêtée à sa conversion symphonique, sa réinterprétation peut-on même dire. Après l’instrumental « Everloving », Gregory Porter fait exploser « Natural Blues », tout comme Mindy Jones sur le « Heroes » ralenti de Bowie, ou encore Jim James de My Morning Jacket sur « Porcelain ». En compagnie du Budapest Art Orchestra, Moby a réarrangé ses plus grands hits, avec de nouvelles voix (Kris Kristofferson, Darlingside, Luna Li et beaucoup d’autres) et des envolées lyriques qui vont parfaitement à ces mélodies punchy dont l’émotion brute est ici augmentée par cet environnement classique. Du beau travail, incontestablement, qui n’a pas cherché à simplement coller des cordes sur des tubes.