Tous les Pierres réunis en un seul

Si le Bruxellois Pierre Leroy, pour ses débuts en solo, a décidé de s’appeler Pierres, c’est parce que ce projet réunit tous les Pierre qui sont en lui, sans plus aucun des compromis qu’il a pu concéder dans ses précédentes collaborations. Ces déchirements, on pouvait déjà les pressentir dans Azerty, le duo qu’il formait avec Arnaud Clément (qui poursuit de son côté sous le nom d’Arnaud Héron) dont le premier EP, Jalhay, était chanté en anglais, et le second, Les cailloux, en français : « Arnaud avait des chansons de son côté et moi aussi, on a préféré mettre fin au projet plutôt que d’avancer sans plus y croire, d’autant plus que Les cailloux n’avait pas eu de réel répondant », nous a avoué Pierre. « Mon accent anglais étant ce qu’il est, je préfère être plus direct et sincère dans ma langue. Mes textes sont courts et témoignent d’une certaine efficacité et d’une réelle sincérité. Quand je n’ai plus rien à dire, je me tais.