Coronavirus - Les assureurs ont contacté plus de 100.000 clients des secteurs les plus affectés

Les compagnies d'assurances ont envoyé ces dernières semaines plus de 100.000 lettres à leurs clients des secteurs qui ont été les plus affectés par la crise sanitaire "dans le but de continuer à les soutenir" et d'aider indépendants et entrepreneurs à réussir au mieux la reprise de leurs activités dans les prochaines semaines, annonce vendredi l'organisation sectorielle Assuralia.