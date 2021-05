Molly Keane, Michel Serres... Les poches des Livres du Soir

Fragiles serments

**

Molly Keane

Comment vous convaincre d’ouvrir un drame bourgeois anglo-irlandais publié en 1935, centré sur le retour au foyer d’un fils de famille, disons, dépressif ? Par ces lignes, peut-être : « “Dites-moi, ma chère, vous êtes atrocement maigre, non ?” Lady Bird était sincèrement enchantée de voir son invitée, d’autant plus qu’elle jugeait son chapeau complètement raté (…) Olivia était sans doute au zénith de sa beauté et de sa stupidité, et ses sentiments à leur terrifiant paroxysme. » Cette bile gicle avec précision, mordant et tendresse, fait ressortir des personnages soutenus par un style généreux – l’auteur appréciait Jane Austen – mais pour mieux vous convier à ce qui reste un drame amer.