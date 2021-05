Futur centre administratif de l’Union de football belge: l’auditorat du travail adresse une mise en demeure

L’INASTI, l’ONSS et le CLS ont contrôlé de jeudi 27 mai le le chantier de construction du futur centre administratif de l’Union royale belge de football, à Tubize. Un contrôle initialement prévu dans le cadre de la lutte contre le dumping social. « Mis à part trois interdictions de chantier ordonnées pour des travailleurs ukrainiens irrégulièrement détachés par une société polonaise, c’est surtout le manquement aux règles sanitaires de prévention contre la Covid qui a focalisé l’attention des inspecteurs sociaux » signale un communiqué de l’auditorat du travail du Brabant wallon, appelé en cours de contrôle.

Les manquements étaient nombreux et « indépendamment de poursuites éventuelles, l’auditorat du travail a adressé une mise en demeure au maître de l’ouvrage et à l’entrepreneur général chargé de l’exécution et leur a donné un délai expirant le 31/05/2021 pour se mettre en règle tout en prévenant que le chantier sera recontrôlé. »