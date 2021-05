Scandales, sexisme, financement: faut-il réformer la BBC?

La tromperie par laquelle le journaliste britannique Martin Bashir a réussi à obtenir un entretien choc avec Lady Diana en 1995 a porté ombrage au diffuseur britannique. Et ce n’est pas le seul point qui pose souci. - BelgaImage.

C’est par la tromperie que le journaliste britannique Martin Bashir a réussi à obtenir un entretien choc avec Lady Diana en 1995. En exposant les dessous peu glorieux d’une des plus célèbres interviews de la BBC, le rapport Dyson, publié le 20 mai, est venu porter ombrage au légendaire broadcaster britannique. La faute est d’autant plus grave qu’une première enquête interne de 1996 avait lavé le journaliste de tout soupçon. Cette histoire donne du grain à moudre aux ennemis de la BBC, une frange de la droite conservatrice de la population qui ne supporte pas le financement public du mastodonte et qui en demande sa réforme – notamment financière. La BBC serait-elle vraiment devenue anachronique ?