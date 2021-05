L'inflation augmente légèrement en mai, à 1,46%

Les principales hausses de prix ont concerné l'achat de véhicules, les carburants, les loyers privés, les restaurants et les cafés, les boissons alcoolisées, les services combinés de télécommunication et les assurances automobiles. En revanche, les légumes, la viande ainsi que le pain et les céréales ont exercé un effet baissier.

L'inflation sur la base de l'indice santé augmente elle aussi mais dans une moindre mesure. Elle passe de 0,64% en avril à 0,81% en mai.

L'inflation des produits alimentaires (y compris les boissons alcoolisées) s'élève en mai à -1,40%, soit son niveau le plus bas depuis décembre 1992, relève Statbel.

L'indice santé a pour sa part augmenté de 0,06 point pour s'établir à 110,99 points, contre 110,93 points en avril. L'indice santé lissé s'élève désormais à 108,50 points. Le prochain indice pivot pour la fonction publique et les allocations sociales est fixé à 109,34 points et n'est donc pas dépassé.