Les startups contribuent substantiellement à la croissance de productivité de leur secteur

Les startups contribuent substantiellement à la croissance de la productivité de leurs branches d'activité dans les premières années de leur création, ressort-il vendredi d'une étude du Bureau du Plan sur l'évolution du dynamisme entrepreneurial et son lien éventuel avec la croissance de la productivité en Belgique.

Selon le Bureau du Plan, la croissance de la productivité des branches d'activité peut résulter non seulement de la croissance de la productivité des entreprises qui les composent, mais aussi de l'entrée et de la sortie de celles-ci et de la redistribution de parts de marché entre elles.

Les start-ups peuvent ainsi défier les entreprises bien établies et redynamiser leur secteur en introduisant de nouveaux produits, services, technologies et modes d'organisation. Les entreprises en place peuvent, elles, réagir de plusieurs manières à cette pression concurrentielle exercée par les jeunes pousses, mais les moins productives peuvent être poussées vers la sortie, analyse l'organisme indépendant d'intérêt public, qui s'appuie sur des données couvrant la période 2003-2017.

La redistribution des parts de marché peut améliorer la productivité si les ressources sont réaffectées des entreprises à faible productivité vers les entreprises où cette dernière est forte.