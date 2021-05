L’Exécutif des Musulmans de Belgique (EMB) a pris connaissance des propos de Monsieur Sammy Mahdi, Secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, lors de l’émission « QR » de la RTBF, diffusée ce mercredi 26 mai 2021, concernant la situation particulièrement sensible et préoccupante liée à Jürgen Conings, toujours en liberté, et la menace d’attentat qu’il représente, notamment contre les mosquées de notre pays.

Un passage a particulièrement retenu l’attention de l’EMB :