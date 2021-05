Joe Biden donne 90 jours à ses services pour déterminer les origines du SARS-CoV-2

Trois mois : tel est le temps imparti aux services secrets américains pour remonter à la source de la pandémie de covid-19 et écrire le scénario originel de ce mal mystérieux, apparu officiellement à Wuhan, en Chine, en janvier 2020. L’annonce, en forme d’ultimatum, est venue du président Joe Biden mercredi, qui a appelé publiquement la communauté du renseignement à « redoubler d’efforts » pour élucider une énigme planétaire : le coronavirus qui a déjà provoqué 3,5 millions de morts (un chiffre largement sous-évalué selon une étude récente de l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) de la faculté de médecine de l’Université de Washington), dont près de 600.000 aux seuls Etats-Unis, a-t-il surgi après une transmission accidentelle entre un animal sauvage et un homme ou à cause d’une contamination en laboratoire ?