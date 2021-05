Turquie: huit ans après Gezi, Erdogan inaugure une nouvelle mosquée sur la place Taksim

Recep Tayyip Erdogan a inauguré vendredi une nouvelle mosquée dans un lieu chargé en symboles : sur la place Taksim d’Istanbul, qui avait accueilli en 2013 les manifestations antigouvernementales de Gezi. Pour le président turc, cette mosquée sert à la fois des ambitions religieuses, politiques et historiques.

La nouvelle mosquée de la place Taksim à Istanbul accroche d’autant plus le regard qu’elle ouvre sur une esplanade aussi vaste qu’insignifiante d’un point de vue architectural. - AFP.

Il est 13h06 à Taksim, l’appel à la prière retentit pour la première fois dans la grande mosquée. A l’intérieur, Recep Tayyip Erdogan accueille ses invités de marque. Sur la place, quelques milliers de fidèles se prosternent sur des tapis étalés à même les pavés, aspergés le matin même avec de l’eau de rose.

Mehmet, qui vend fruits secs et friandises dans un commerce tout proche, est enchanté du résultat. « C’est un vieux rêve que notre président et ses prédécesseurs nous promettaient depuis longtemps », assure le marchand. « Il y avait déjà beaucoup d’églises et de lieux de culte d’autres confessions à Taksim. Les touristes, locaux ou étrangers, nous demandaient souvent la direction d’une mosquée, car il n'y en avait pas qui soit visible immédiatement. »