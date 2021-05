La ministre flamande Zuhal Demir accuse la Défense d’être responsable de l’incendie à Brecht

Par la Rédaction et Belga

La ministre flamande de la Nature, Zuhal Demir (N-VA), a mis la Défense en demeure de prendre en charge les coûts liés à l’incendie du domaine militaire de Brecht, en province d’Anvers, a-t-elle annoncé vendredi.

Pour rappel, cet incendie a détruit 570 hectares de nature il y a un mois. Selon des sources militaires anonymes citées par la VRT, il serait dû à l’utilisation de munitions au phosphore.

« Grand manque de sens des responsabilités »

Zuhal Demir dit avoir pris contact avec sa collègue fédérale de la Défense, Ludivine Dedonder (PS), pour s’assurer de la participation de l’armée à l’enquête sur les causes du sinistre et à la restauration du site mais confirme n’avoir jamais reçu de réponse. « Cela démontre un grand manque de sens des responsabilités et de respect pour les nombreuses personnes sur le terrain », a souligné la ministre flamande de la Nature.