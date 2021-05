La plainte de la ministre Glatigny contre trois étudiants: l’affaire est classée sans suite

Dans une vidéo publiée sur Web média « Tout va bien », trois étudiants dénoncent l’attaque en justice que mènerait la ministre de l’Enseignement supérieur à leur égard. Les faits remontent à juin dernier et visent la campagne d’interpellation initiée par « No One Fails ».

Alors que nous dénoncions le silence assourdissant de la ministre Valérie Glatigny face aux revendications du monde étudiant et académique, la ministre a porté plainte contre trois étudiants… pour harcèlement. » Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, le Web média Tout va biendénonce les agissements de la libérale. L’une de leur membre, ainsi que deux autres étudiants initiateurs de la campagne « No One Fails » (personne n’échoue) ont été auditionnés au commissariat suite à une plainte déposée par la ministre de Jeunesse et de l’Enseignement supérieur en personne.