Les prix de la filière bois flambent comme jamais

Entre tarifs qui explosent et délais d’approvisionnement qui s’allongent, certains patrons de la filière bois et porteurs de projets de construction s’arrachent les cheveux. Une situation inédite et problématique à court terme qui est dangereuse à moyen terme.

Je n’ai jamais connu une telle situation en 30 ans de métier ! » Tel est le constat d’un responsable d’une très grosse entreprise du secteur de la construction en bois, un secteur en pleine flambée des prix depuis quelques mois. Une situation qui touche bien sûr la filière wallonne, mais qui a une portée européenne voire mondiale. Vu cette situation chaotique, le secteur bois révèle comme jamais qu’il est soumis à des fluctuations de prix inattendues et que le marché est très volatile. Alors que voici un an, le bois saturait les scieries de résineux pour cause de scolytes, les scieries vendent aujourd’hui au compte-gouttes mais à prix fort, et les entreprises de la 2ème et 3ème transformation pleurent pour avoir de la matière première.