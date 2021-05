Voyages à l’étranger: voici les destinations en zone verte (carte)

La libre circulation a été mise à mal depuis le début de la pandémie : elle peut en effet être restreinte pour des raisons de santé publique, à condition que cela soit proportionné et non discriminatoire. Les voyages à l’étranger ne sont plus interdits, mais restent fortement déconseillés.

Sur la carte de l’ECDC, très peu de destinations se trouvent en zone verte. La plupart se trouvent encore en zone orange.

Avant de quitter la Belgique, il est conseillé de consulter le site des Affaires étrangères et les conseils par destination. Pour effectuer un voyage, plusieurs conditions doivent être respectées.