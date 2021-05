Horeca: les conditions strictes pour la réouverture en intérieur le 9 juin

C’est un document que les cafés, les hôtels et les restaurants attendent fiévreusement. Baptisé L’horeca en toute sécurité, le protocole sectoriel détaillant les conditions de réouverture des établissements en intérieur dès le mercredi 9 juin (et intégrant les règles en vigueur en extérieur depuis le 8 mai) est sur le point de sortir. Le Soir a pu consulter son ébauche. Ce « draft » très avancé contient 48 pages, fruits d’une concertation entre les trois fédérations horeca (celles de Flandre, de Bruxelles et de Wallonie), le commissariat Corona et les cabinets des ministres fédéraux David Clarinval (MR), en charge des Indépendants et PME, ainsi que Pierre-Yves Dermagne (PS), compétent pour l’Economie et Emploi. Les deux cabinets ministériels doivent encore avaliser ce long texte technique dont l’écrasante majorité des points ne prêtent plus à discussion.