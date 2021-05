Horeca: les fédérations demandent des assouplissements supplémentaires pour le 9 juin

Le protocole de réouverture de l’intérieur n’est même pas encore publié officiellement en vue du 9 juin. Cela n’empêche pourtant pas les fédérations horeca de réclamer d’ores et déjà des assouplissements. Elles caressent même le rêve d’en obtenir pour le fameux 9 juin, lors du Comité de concertation du vendredi 4 juin, parce que, disent-elles, les conditions de réouverture ont été décidées le 11 mai dernier et que la situation sanitaire s’est nettement améliorée depuis lors. Mais il nous revient que ces espoirs devraient être déçus.

En tout cas, le secteur souhaite ardemment des perspectives et de la clarté pour juillet, août et septembre. Il peste d’ailleurs contre le report du Codeco au 4 juin – qui était initialement prévu ce 28 mai. C’est qu’il s’agit de planifier au mieux l’été. Plus tôt les assouplissements seront connus, plus tôt pourront être concoctés les horaires du personnel, congés estivaux inclus.