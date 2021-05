Le match entre les Diables rouges et la Grèce sera diffusé sur un écran géant devant 300 personnes

Le match amical opposant les Diables rouges et la Grèce le 3 juin prochain sera diffusé sur un grand écran devant 300 personnes, à Manhay, après avoir reçu l’autorisation de Valérie Glatigny. « Cet événement test permettra aux autorités locales, et je pense notamment aux communes situées dans les zones rurales, de disposer d’un projet « clé sur porte » leur permettant d’organiser ce type d’activités en toute sécurité lors de l’Euro de football. Il est par ailleurs extrêmement positif que ce projet soit porté par un club de football féminin. Nous attendons bien entendu la reprise d’événements de plus grande ampleur en fonction des récentes décisions du Codeco », a justifié la Ministre des Sports de la Fédération Wallonie Bruxelles.