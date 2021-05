Thibaut Courtois a mis la main sur Madrid

Avec ses prestations empreintes d’aisance et de confiance, Thibaut Courtois a participé de manière prépondérante à la transformation du Real Madrid, devenu sous Zidane II, une muraille. Mieux : il est déjà entré dans l’histoire du club. Bien que honni pour son transfert sur l’autre rive, « Tibo » figure aussi dans la galerie des grands gardiens de l’Atlético où l’ère Simeone (12/2011) a commencé sous sa protection et avec lequel il a remporté au moins un trophée par saison (2011-2014).

Dans un Real Madrid qui a pris le problème à l’envers depuis le départ de Ronaldo (2018), Thibaut Courtois s’est érigé en nouveau « Galactique. » Zinédine Zidane a mis quelques mois, à son retour au Bernabéu (11 mars 2019), et béni une interruption sanitaire (mars-juin 2020) pour changer le paradigme : l’important, ce n’est pas de marquer un but de plus que l’adversaire, mais bien d’en encaisser un de moins. Courtois a mis plus de temps que le « Zizou II » pour s’imposer : le gardien avait dû batailler ferme durant l’interrègne entre les deux ères zidaniennes, et vaincre, ensuite, la froideur initiale du même Zidane.