Le boycott de la presse de Naomi Osaka: un silence qui fait du bruit

L’annonce a fait l’effet d’une bombe à quelques jours du début du tournoi de Roland-Garros : Naomi Osaka, 2e joueuse mondiale, a décidé de ne pas participer au rituel de la conférence de presse d’après-match, lors du Grand Chelem parisien, imposé par les instances du tennis mondial. « J’ai souvent eu le sentiment que les gens n’avaient aucun égard pour la santé mentale des sportifs et cela me frappe à chaque fois que je vois une conférence de presse ou que j’y participe », a expliqué la joueuse de 23 ans, lauréate de quatre tournois majeurs, sur les réseaux sociaux. « Souvent, on nous pose des questions qu’on nous a déjà posées de nombreuses fois ou des questions qui nous font douter et je ne vais pas me soumettre à des personnes qui doutent de moi. »