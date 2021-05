France: l’émoi après une nouvelle attaque contre la police

C’est un nouveau drame qui s’ajoute à une liste déjà très longue. Ce vendredi, une policière municipale et deux gendarmes ont été blessés lors de l’attaque d’un assaillant solitaire. Il était près de dix heures quand l’homme est entré dans un commissariat de La Chapelle-sur-Erdre, près de Nantes. Il a poignardé une fonctionnaire, qu’il a grièvement blessée, s’est emparé de son revolver de service et s’est enfui en voiture. Un peu plus loin, alors que plus de deux cents membres des forces de l’ordre étaient déployés et que les habitants étaient invités à rester chez eux, l’assaillant a tiré sur deux gendarmes, avant d’être neutralisé lors d’une fusillade et de décéder peu de temps après. Âgé d’une quarantaine d’années, il était « Français et né en France », a précisé le ministre de l’Intérieur, qui s’est rendu sur place. Selon Gérald Darmanin, l’individu venait de sortir de prison où il purgeait une peine pour vol à main armée. Il était fiché pour radicalisation islamiste et connu pour des problèmes psychiatriques.