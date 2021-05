Analyse

Le gouvernement wallon porte désormais un plan de relance de la Wallonie, sorte de « plan des plans » qui fusionne le soutien européen post-covid, les moyens du plan de transition sociale, économique et environnementale, les projets inscrits dans « Get up Wallonia ! » et même les fonds de cohésion de l’Union. On frôle les dix milliards, du jamais vu. C’est colossal, mais sera-ce utile ?