Basket: emmenées par Emma Meesseman, les Belgian Cats s’imposent face à la Serbie en préparation

Emmenée par Emma Meesseman (16 pts, 7 rebonds, 5 assists), la Belgique s’est imposée face à la Serbie 64-63 (mi-temps: 37-43) pour sa première des trois premières rencontres de préparation vendredi à Courtrai lors d’un tournoi avec aussi le Nigéria et Porto Rico.

Philip Mestdagh avait déjà annoncé faire tourner tout son effectif, qui plus est face à une formation serbe, 3e de «son» Euro en 2019 et qui part comme l’une des favorites pour l’édition 2021 du 17 au 27 juin à Strasbourg et à Valence. Ainsi Julie Allemand, Kim Mestdagh, Kyara Linskens et Billie Massey étaient en civil sur le banc.