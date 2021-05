Roland-Garros: Elise Mertens hérite de Storm Sanders, Greet Minnen retrouve Petra Kvitova

Elise Mertens (WTA 15) débutera les Internationaux de France de tennis contre l’Australienne Storm Sanders, 161e mondiale et issue des qualifications. Greet Minnen (WTA 125), qui a aussi remporté trois matches afin de se hisser dans le tableau final, est tombée sur un gros morceau. Elle jouera son premier tour contre la Tchèque Petra Kvitova, 12e mondiale et double demi-finaliste à Roland-Garros. En début de saison, Minnen avait été battue par la Tchèque au premier tour de l’Open d’Australie.

Mertens, 15e mondiale et tête de série N.14, défiera pour la première fois Sanders, 26 ans, qui dispute son premier tableau final à la Porte d’Auteuil. La Britannique Heather Watson (WTA 71) au 2e tour et la Grecque Maria Sakkari (WTA 18/N.17), au tour suivant, sont les prochains adversaires les plus probables de la Belge.