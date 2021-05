Energie: les fournisseurs acceptent de donner un répit aux clients en difficulté

Un accord est intervenu avec les ministres Dermagne et Van der Straeten et la secrétaire d’Etat De Bleeker. Les fournisseurs de gaz et d’électricité s’engagent notamment à maintenir des facilités de paiement ou à réduire les avances demandées.

Les fournisseurs de gaz et d’électricité s’engagent notamment réduire les avances demandées aux indépendants et aux PME, singulièrement dans les secteurs les plus touchés comme l’horeca, et la culture. - MICHEL TONNEAU.

C’était une demande émanant conjointement du ministre fédéral de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne (PS), de la ministre de l’Energie Tinne Van der Straeten (Groen) et de la secrétaire d’État à la Protection des consommateurs (Open VLD) : que les fournisseurs de gaz et d’électricité du Royaume s’engagent à donner un peu d’air à leurs clients touchés par les conséquences de la crise économique et sanitaire. « Une famille sur cinq ne parvient pas à joindre les deux bouts, avec parfois des factures d’énergie impayables », relève Pierre-Yves Dermagne. Selon le dernier baromètre de la Fondation Roi Baudouin, 20 % des ménages étaient en situation de précarité énergétique. Et encore, ces chiffres sont ceux de 2019 et ne traduisent pas encore l’impact négatif de la crise du covid. « Le gouvernement fédéral a déjà débloqué 176 millions d’euros pour étendre le tarif social d’électricité et du gaz à un demi-million de foyers », rappelle le ministre socialiste.