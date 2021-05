«Avec Guardiola, ils ont la même vision du jeu»

On l’a un peu oublié mais Kevin De Bruyne a rejoint Manchester City avant Pep Guardiola. Pourtant, on pourrait croire que la carrière de Kevin n’aurait pas pris le même tournant sans le Catalan. « Je ne dirais pas tellement pour sa carrière », intervient Herwig De Bruyne.

« L’approche de Guardiola a été favorable pour lire le jeu encore mieux qu’auparavant. Faire moins les choses de manière irréfléchie, être un peu plus calculateur, en fonction de l’équipe. Kevin était déjà un joueur collectif. Encore plus trouver le temps et l’espace n’est jamais simple pour un joueur mais il maîtrise de plus en plus cet aspect. C’est un des bénéfices du travail avec Pep qui lui permet aussi de s’ériger comme un des leaders de l’équipe. Ce n’est pas comme si Pep et Kevin parlaient régulièrement ensemble. Mais leur manière de penser en termes de jeu est apparentée Ils n’ont besoin que de quelques mots pour se comprendre. Automatiquement, c’est plus facile et plaisant pour les deux. »