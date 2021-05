«Le plus dur? L’absence des supporters»

À cause de blessures, Kevin De Bruyne a joué moins de matches que lors de l’exercice précédent. Sur les chiffres bruts, on pourrait croire qu’il a réalisé une saison moins étincelante. Or, l’impression générale est diamétralement opposée. « Si on regarde les pourcentages dans les différents aspects de ses prestations, on se rend compte qu’on se situe dans les mêmes fourchettes », souligne Herwig De Bruyne. « Kevin l’avait signalé dans les interviews au début de la saison. Avec la pandémie, les matches reportés et la préparation très courte, il était inévitable que des blessures allaient surgir en cours de saison. Un joueur est parfois plus sensible qu’un autre. Quand Kevin joue, il se donne à 100 %, il ne va jamais retirer son pied ou éviter un duel. Forcément, il y avait une probabilité d’être mis à l’arrêt. Heureusement, cela n’a jamais duré trop longtemps et dans un certain sens, c’est bien aussi qu’il ait pu un peu moins jouer avec City, pour pouvoir arriver plus frais à l’Euro avec l’équipe nationale. Il ne s’est pas trop pris la tête avec ça.