«Guardiola a cru au titre grâce à Kevin»

Même s’il a été freiné par quelques petites blessures, Kevin De Bruyne a été un des grands artisans du titre de City. « Certains ont même été jusqu’à dire que Manchester City avait encore trouvé de meilleures bases sans De Bruyne, avec un jeu de possession sans attaquant mais ce n’est certainement pas mon opinion », tranche Chris Bevan. « Quand il a joué, il a mené l’équipe vers un plus haut niveau encore, il a été crucial dans les gros matches. Quand il a pu enclencher la vitesse supérieure, notamment au moment de la période de Noël, le train de City était lancé ! Dans le nouveau système, City a besoin de quelqu’un pour faire mal à l’adversaire, par une passe incisive ou pour aller de l’avant balle au pied… et Kevin a été cet homme-là. C’est le système idéal pour permettre à Kevin de briller. Malgré une préparation réduite à cause des heures supplémentaires en été, il a directement été brillant lors du premier match contre Wolverhampton malgré les blessures et le Covid. Un penalty concrétisé, un pied dans les deux autres buts. Et c’était juste le début.