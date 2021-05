«Dommage cette bicyclette contre le PSG»

Kevin De Bruyne a déjà été élu joueur de l’année par ses pairs la saison passée en Premier League et cela peut encore se répéter cette saison. Mais au niveau international avec Manchester City, il n’a sans doute jamais été aussi décisif que cette saison. « Certainement en quart de finale et en demi-finale », confirme Herwig De Bruyne. « Il a été un des meilleurs contre le PSG et le Real Madrid. Il a aidé l’équipe de la meilleure des façons. Pas de problème il a été décisif. S’il peut gagner la finale – et c’est le but –, c’est la préparation idéale pour l’Euro. Quitte à perdre un match, la finale est la pire rencontre. Oui, il parvient toujours à me surprendre sur un terrain. Plus tu mûris, tu joues petit à petit d’une autre manière, tu apprends à être plus intelligent. Il fait des passes pour lesquelles je me demande comment il les voit. Comment il le fait, je ne le sais pas mais il le fait (rires).