Devenir une icône comme Kompany

Le conflit avec son ancien manager, les questions autour de son contrat jusqu’en 2025 n’ont pas perturbé Kevin De Bruyne. « Il sait facilement faire la part des choses », souligne son père Herwig. « Il joue son jeu sans penser à autre chose, il savait ce qu’il était en train d’accomplir. City savait qu’il ne fallait pas le harceler, on avait le temps de mettre les choses bien à plat, il n’y avait pas de pression. Dans d’autres circonstances, s’il avait été en fin de contrat, cela aurait pu être un autre problème mais pas dans ce cas-ci. Le nouveau contrat a été signé, cela pouvait intervenir un mois plus tôt ou plus tard. Il s’est engagé à long terme. Via son bureau d’avocats, Kevin avait demandé à réunir différentes statistiques pour savoir quels clubs lui offraient les meilleures chances de gagner la Ligue des champions. City en faisait partie, l’équipe est encore jeune, elle continue à se construire. On voit que c’est mieux d’année en année, le choix n’était pas compliqué de rester à Manchester City. »