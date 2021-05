Le Ballon d’Or? «S’il gagne la Ligue des champions, pourquoi pas?»

Vu de Belgique fait-on preuve de chauvinisme quand on parle du Ballon d’or en décembre prochain ? « Vous les Belges n’êtes pas trop optimistes, c’est tout à fait réaliste ! », s’emporte Chris Bevan. « C’est son heure pour le Ballon d’or et il peut trouver la scène idéale en le prouvant à l’occasion de cette première finale pour City. Il est reconnu comme le meilleur médian de Premier League et cela depuis plusieurs années. Mais comme Manchester City performait en dessous de ses capacités en Ligue des champions, il était logique qu’on passe à côté de Kevin, il y avait des candidats nettement plus sérieux. C’est différent cette saison avec l’impact de cette première finale. S’il la gagne, cela pourrait être son année. Et si l’Euro vient après, l’affaire pourrait être conclue. »