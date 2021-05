«Chelsea? De l’histoire ancienne»

L’histoire est connue. Recruté par Chelsea en 2012, Kevin de Bruyne n’a jamais reçu sa chance à Stamford Bridge mais cette finale ne représente pas une revanche ultime en cas de succès samedi soir. « Pour être un joueur spécial en Premier League, tu as besoin d’un facteur X. Cela peut être la finition, le rythme, la créativité, l’agressivité dans les duels, l’intelligence », résume Chris Bevan. « Kevin est un peu tout cela. On n’a peut-être pas l’impression qu’il est rapide mais son cerveau l’est. À l’inverse de certains grands créateurs, son esprit ne divague jamais sur un terrain. Mais personne ne s’attendait à cela quand il a débarqué. Oubliez sa période à Chelsea, les fans ont retenu qu’il avait été bon en Allemagne, certains n’ont retenu que son prix et attendaient une individualité… mais il a été plus que cela. Cette finale ne se résume pas à KDB et Chelsea. Les Blues savent ce qu’ils ont perdu, ils ont pu s’en rendre compte à maintes reprises mais ça marche comme ça à Chelsea.