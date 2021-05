Restructuration chez Danone: une solution proposée à près de 70 employés

Le projet de transformation organisationnelle annoncé vendredi suit le nouveau modèle opérationnel global annoncé par le géant français de l'alimentation en novembre 2020 et baptisé "Local First". Il doit être mis en place d'ici 2022 et concerne également la filiale Alpro, qui possède un important site de production à Wevelgem ainsi que des bureaux à Gand et Zwevegem. "Nous regrettons profondément que Danone réduise ses effectifs chez Alpro", indique Griet Devriese. "Alpro fabrique des produits qui se vendent bien."

Des solutions sont recherchées pour les 135 collaborateurs concernés. "La transformation chez Danone s'étale sur un an et demi, la société n'est pas légalement tenue de lancer une procédure Renault", ajoute l'ACV. "Mais les syndicats sont consultés et des réunions d'information ont lieu. Les consultations pour aboutir à un plan social se déroulent sereinement."

Au total, quelque 1.100 personnes travaillent pour Alpro Belgique, dont environ 850 sur le site de production de Wevelgem.