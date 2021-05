Georges Gilkinet: «Réserver sa place de train doit rester exceptionnel»

Des trains directs vers la Côte, sans arrêt dans une multitude de gares et un trajet Bruxelles-La Panne réduit ainsi à un peu plus d’une heure… C’est la nouvelle offre qu’a présentée ce jeudi la SNCB, relayée d’ailleurs dans nos colonnes et qui pourra être expérimentée par les voyageurs le week-end des 5 et 6 juin prochain. Des trajets moyennant toutefois… réservation. Un détail qui n’a pas du tout plu aux membres de Navetteurs.be, l’association qui défend les intérêts des usagers. « Certes, des trains supplémentaires plus rapides vers la Côte, c’est positif. Mais nous sommes opposés à toute obligation de réserver ses places de train car cela contrevient à la notion de service public », tempêtait son porte-parole dans Le Soir. Ce vendredi, le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) a tenu à rassurer. S’il soutient et salue la formule mise en place par la SNCB (qui n’est toutefois encore qu’un test), il insiste : « Ici, c’est une offre supplémentaire à l’offre ordinaire.