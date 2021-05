Kevin De Bruyne avant la finale de la Ligue des champions: «On va jouer l’un des matchs les plus importants au monde»

Manchester City s’attend à « souffrir » lors de la finale de la Ligue des Champions contre Chelsea, samedi à Porto, a admis l’entraîneur Pep Guardiola, vendredi, mais son milieu Kevin De Bruyne veut malgré tout prendre le match « avec le sourire » alors qu’il le considère comme « l’un des matchs les plus importants au monde ».

Pep Guardiola s’est montré très clair sur ses intentions pour cette finale. « Je sais exactement la façon dont on veut jouer, avec qui on va jouer. (…) Je sais exactement ce que je vais leur dire. Les gars qui seront anxieux ou nerveux, je leur dirai que c’est normal. Il faut gérer ça. Ce n’est pas une mauvaise chose, ça arrive. Et les gars qui sont plus calmes et détendus, c’est bien aussi. Tout le monde va essayer de gérer ça de la meilleure des façons pour disputer le meilleur match », a déclaré le coach de Manchester City.