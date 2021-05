Georges Dallemagne (CDH): «Le port du voile, c'est aussi une revendication politique, radicale»

Georges Dallemagne (CDH) était l’invité du Grand Oral RTBF/Le Soir ce samedi 29 mai sur La Première. En tant que député à la Chambre, il s’est exprimé sur son désarroi face au port du voile dans les administrations, et plus globalement à Bruxelles.

Pour lui, le sujet prend de l’ampleur mais on préfère l’éluder. « On ne s’attaque pas aux questions essentielles, comme l’égalité entre les femmes et les hommes, par exemple. Moi, j’entends des femmes qui sont contraintes. J’entends des mariages forcés. J’entends des débats qui, d’ailleurs, n’ont jamais lieu sur l’espace public. J’entends notamment que le salafisme et les frères musulmans se coordonnent ici sur la place de Bruxelles pour avoir des recrues supplémentaires. Selon nos services de renseignement, nous sommes la seule ville au monde où ils font cela ».