Diables rouges: les supporters priés de rester à l’écart du camp de base des Diables à Tubize

L’Union belge de football appelle les supporteurs à se tenir à l’écart du camp de base des Diables Rouges pour le prochain Euro, le Belgian Football Center, à Tubize.

L’Euro se tient du 11 juin au 11 juillet dans onze villes d’Europe. Le coach national, Roberto Martinez, a donc décidé d’installer le camp de base des Diables en Belgique. Le risque de contaminations au coronavirus est ainsi réduit, les joueurs séjournent près de leur famille, et la situation logistique est plus facile.

L’Union belge demande cependant aux supporteurs de ne pas se rendre au camp de base. Un tel déplacement n’est pas très opportun dans le contexte sanitaire actuel et cela serait de toute façon inutile. « En raison notamment des mesures sanitaires très strictes imposées par l’UEFA, il ne sera de toute façon pas possible à aucun moment d’apercevoir nos joueurs et notre staff. »