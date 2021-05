Annalena Baerbock à la chancellerie allemande?Les Verts européens frétillent

Les Verts frétillent d’aise. Les partis politiques, un jour ou l’autre, sentent leur « moment » arriver. Et pour les écologistes de tous les pays, ce moment, c’est maintenant : clairement, la perspective de voir la candidate des Grünen allemands accéder aux premières marches du pouvoir lors des élections législatives du 26 septembre leur met du vent dans les voiles.

Le 33e conseil bisannuel des 45 partis (de l’UE et au-delà) coalisés au sein du Parti vert européen (PVE), vendredi et samedi, sort dès lors de l’ordinaire. Annalena Baerbock est incontestablement la « guest star » de ce caucus de 300 délégués, pour « sa première intervention internationale, en anglais », soulignent, dans un entretien au Soir, les coprésidents du PVE, la Belge Evelyne Huytebroeck et l’Autrichien Thomas Waitz.