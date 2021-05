Tour d’Italie: Egan Bernal tout en gestion avant la conclusion

Le sourire n’a pas l’éclat des neiges éternelles mais, en moulinant en guise de décontraction après l’intensité de la dernière ascension vers l’Alpe di Mera, Egan Bernal affiche une sérénité manifeste sur sa mine barbouillée. Simon Yates a certes détricoté quelques mailles de son habit rose en remportant l’étape montagneuse mais pas de quoi affoler le Colombien qui a proposé une dernière ascension basée sur le calme et la gestion de l’effort. Malgré les différentes attaques, jamais il ne s’est affolé, préférant au feu, à l’incandescence de la réponse immédiate un effort plus calculé, plus posé, plus collectif aussi tant sa formation Ineos a une nouvelle fois parfaitement favorisé ses desseins rosés. « Je me sentais très bien, les jambes étaient parfaites, la puissance que j’ai développée aussi.