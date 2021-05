«Même sans Hazard, qui va nous sortir un grand tournoi, on serait paré à son poste»

Reste le cas d’Eden Hazard. Peut-on craindre le même feuilleton qu’avait connu la France avec Zinedine Zidane en 2002 où chaque jour apportait son lot de spéculations quant à son retour en forme pendant le Mondial ?

Zidane et Hazard, ce n’est pas la même chose ! Le Français avait débarqué blessé à la Coupe du monde. Hazard, lui, est rétabli. Il est de retour depuis quelques semaines, visiblement sans séquelle puisqu’il a disputé une demi-finale de C1. S’il est bien, le gamin va débarquer en équipe nationale pour jouer au foot, comme il sait si bien le faire. Il faut juste que ça ne déraille plus au niveau de son corps. Et dans ce cas, il va réaliser un grand Euro !

Il n’empêche, ce sera avec un maximum de pression autour de lui…