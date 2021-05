«Prisme», une école pour casser les codes

Dès le mois de septembre prochain, une nouvelle école proposera à Leeuw-Saint-Pierre une formation professionnelle à la mise en scène et à la réalisation de spectacles multidisciplinaires. Son nom : Prisme. Elle est née de la volonté de deux hommes, Luc Petit et Jérémy Lepine. C’est ce dernier, chorégraphe et danseur, qui en a eu l’idée, après avoir constaté pendant son parcours professionnel (en gestion culturelle) qu’un artiste ne pourrait que difficilement s’en sortir s’il s’en tenait strictement à la maîtrise de son seul art. « On apprend aux danseurs à bien danser, mais pas à travailler concrètement ou à développer un réseau. Dans le monde d’aujourd’hui, ces choses-là sont de plus en plus importantes. »