Marc Wilmots, l’invité du week-end: «Les Diables sont plus forts qu’en 2018»

Saint-Aubin-de-Médoc n’échappe pas à la règle. De confinements en répit, de pics de pandémie en démultiplications du Covid battant pavillon de tous les continents, la petite bourgade de la route des grands crus bordelais se recroqueville sur elle-même depuis un an et demi. La famille Wilmots n’a pas échappé à la règle. Marc, sa femme Katrien et Lena, la petite dernière, s’y sont mis au vert pendant que Reno et Marten couraient l’Europe (Italie, Hongrie, Slovénie) de contrats temporaires en expériences diverses.

Depuis le bureau de cette résidence secondaire aujourd’hui devenue le domicile familial, celui qui fut coach fédéral de mai 2012 à juillet 2016 a reçu Sudpresse par vidéoconférence.

Marc Wilmots, une question toute simple et humaine : à quoi s’est résumée votre année Covid ?